شاهد .. زوجة ( حسين الجسمي ) تلفت أنظار الخليجيين والعرب بجمالها الساحر والغير مُتصور في أول ظهور لها !! (صورة)

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 03:00 مساءً | (مايا)

نشر الفنان الإماراتي حسين الجسمي صورًا له مع زوجته، المغربية حسناء.

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ونالت الصور إعجاب متابعي الفنان الكبير، الذي امتنع لفترة طويلة عن كشف صورة زوجته أو إقحامها في عالم الشهرة.

وفاجأت المغربية حسناء المتابعين بجمالها، الذين اعتبروا اسمها مطابقًا لأوصافها.

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