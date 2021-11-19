اتفرج – هاني شاكر لم يضم محمد رمضان بقائمة الممنوعين من الغناء

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لم يضم محمد رمضان بقائمة الممنوعين من الغناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لم يقم الفنان هاني شاكر بإدراج محمد رمضان في مجموعة فنانين في ضمن قائمة الممنوعين من الغناء في مصر .

و علق هاني شاكر على وضع الفنان محمد رمضان: إن محمد رمضان لديه وضع خاص فهو معه حصانة، وذلك بسبب عضوية في نقابة المهن التمثيلية، وبالتالي من يمنعه ويمنحه الدكتور أشرف زكي.

و أشار : “ولما بييجي جواب من عنده بالسماح لمحمد رمضان بالغناء، بقول خلاص يعمل شو، لأنه عضو في النقابة الفنية”.

وقال هاني شاكر : “لما أنا يجيني فيلم وبيبقى عاوز أمثل، بأخذ إذن من الدكتور أشرف زكي، يسمح لي إني أمثل لأني عضو في النقابة الفنية.. محمد رمضان متحصن لأنه عضو نقابي، وبعدين من حق الجمهور يقبل أو ما يقبلش، ودي رسالة حابب أوجهها للجمهور، هو مين اللي بينجّح الناس دي ومين اللي مش بينجّحها؟ أنتم لو مستائين مما يقدمونه متسمعوش”.

واكد : “النقابة لها حدود، طبعا فيه أصوات جميلة في الساحة الفنية، بس للأسف الظواهر الغريبة دي هي اللي تظهر وتنتشر أسرع، أي حد يقلع أو يقول كلام غريب هو ده اللي بيركب الترند، ربنا يرحمنا من التريند ده”.

كما وجه رسالة مهمة للجمهور قائلاً: “أنا بتمنى من الجمهور العظيم في مصر والعالم العربي يقف معانا لتنقية الأجواء الفنية في مصر والعالم العربي”.

وفي وقت سابق تم اصدار قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات من الغناء في مصر، جاء قرار جماعي من مجلس النقابة، حيث لقي القرار تأييد ورفض من قبل بعض الجماهير والمطربين ورجل الأعمال نجيب ساويرس.

وتضم الأسماء الممنوعة من الغناء حسن أبو الروس، حمو بيكا، حسن شاكوش، وتقرر إلغاء التصريح السنوي لـ”كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على، أبوليلة، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل ،عمرو حاحا”.