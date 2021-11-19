شاهد .. تجاعيد الشيخوخة شوهتها تماماً.. ظهور مفزع للفنانة هيفاء وهبي والجمهور في صدمة!

انت الان تتابع خبر تجاعيد الشيخوخة شوهتها تماماً.. ظهور مفزع للفنانة هيفاء وهبي والجمهور في صدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعادت حسابات فنية مهتمة بنشر أخبار المشاهير على أنستجرام تداول صور للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي ظهرت فيها بدون مكياج.

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وظهرت هيفاء وهبي في الصور وعليها ملامح تقدمها فى السن حيث أظهرت عدسات المصورين تجاعيد وجهها بوضوح.

ولاحظ الجمهور وفقا لتعليقاتهم على الصور أن وجه هيفاء وهبي صار أكبر عمراً بشكل ملحوظ، ولم يعد نضراً وحيوياً كما اعتاد المتابعون.

وتسببت الصور فى صدمة جمهور هيفاء وهبي الذي يعتبرها أيقونة للجمال، إلا أن هذه الصور كشفت بعض التجاعيد التى طرأت على وجهها حديثًا، وهو ما أغضب محبيها زاعمين أنها صور تم تعديلها ببرامج الفوتوشوب من قبل المغرضين لتظهر بهذا الشكل الصادم.

يذكر أن هيفاء وهبي من أكثر الفنانات العربية متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتلاقي معظم صورها آلاف التعليقات خاصة صورها اثناء جلسات وضع المكياج.

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