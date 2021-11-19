شاهد .. اتفرج مذيعة الجزيرة الفاتنة ،علا الفارس، كما لم تراها من قبل.. تسريب صور خاصة من عرس شقيقها والمفاجئة في الملابس التي ارتدتها!!

انت الان تتابع خبر اتفرج مذيعة الجزيرة الفاتنة ،علا الفارس، كما لم تراها من قبل.. تسريب صور خاصة من عرس شقيقها والمفاجئة في الملابس التي ارتدتها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أعاد ناشطون تداول صور للإعلامية الأردنية والمذيعة في قناة الجزيرة ، علا الفارس، من حفل زفاف شقيقها، للمقارنة بين جمال المرأتين.

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وقد انتزعت علا الفارس الأغلبية الساحقة من جمهور النشطاء الذين علقوا على الصور مقارنة بجمالها مع جمال زوجة شقيقها.

لكن الجمهور أيضا لم ينكر جمال زوجة شقيق علا، غير أنه أكد على جمال المذيعة واصفينها الأجمل بلا منازع.

تسريب صور خاصة “علا الفارس”

وكانت الإعلامية علا الفارس احتفلت بزفافها شقيقها، ونشرت صورًا من حفل الزفاف على انستقرام، وهنّأت شقيقها قائلة: “إن شاء الله كل أيامكم فرح”.

وقبل يومين، نشرت الفارس صورة لها في إعلان لهاتف هواوي تسبب بضجة في السعودية ومصر.

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