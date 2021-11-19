شاهد .. لن تصدقوا: ماذا كان ردة فعل دينا وإيمي سمير غانم بعد ظهور زوجة ابيهما الثانية..شاهدوا الصدمة!

انت الان تتابع خبر لن تصدقوا: ماذا كان ردة فعل دينا وإيمي سمير غانم بعد ظهور زوجة ابيهما الثانية..شاهدوا الصدمة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 06:00 مساءً | (هبه الوهالي)

كشف الفنان الراحل سمير غانم في آخر لقاءاته التليفزيونية والذي عرض في ديسمبر الماضي على قناة دي إم سي عن 3 نساء في حياته.

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وقال سمير غانم، إن زواجه الأول كان من امرأة صومالية، ووصفها بأنها كانت "ست جميلة وبنت حلال".

وتحدث سمير غانم خلال برنامج السيرة مع الإعلامية وفاء الكيلاني عن زيجاته، فقال "كانت زوجتي الأولى فتاة صومالية تعرفت عليها خلال حفلة، وتزوجنا لمدة شهرين ثلاثة فقط،

وبعد ذلك حدث الانفصال.. وزوجتى الثانية كانت زواجة كوميدية.. كنت سهران مع أصدقائي وانتهت السهرة بزواجي، وكانت سيدة عظيمة، وكانت مدة زواجنا أسبوع فقط ولكننا كنا متفقين إنه من الصعب أن نكمل هذا الزواج".



وتابع سمير غانم: "الزوجة الثالثة والأخيرة كانت دلال.. ودلال عبدالعزيز أسطورة والأمر الذي ساهم في نجاح زواجنا هو أنني لم أكن أنوي الزواج وهي لم تكن سهلة وتعرف كيف تخطط بشكل جيد ووجدت نفسي قد تزوجتها".



ولم ينجب الفنان الراحل سمير غانم من زيجاته الأولى والثانية والتي كانت من أقصر الزيجات في الوسط الفني

وارتبط الفنان سمير غانم بالفنانة دلال عبد العزيز، بعد لقائهما في مسرحية “أهلا يا دكتور”، وكشف في أكثر من لقاء تلفزيوني انها هي من طلبته للزواج، وأنجب منها ابنتيه الفنانة دنيا، وايمي، واللتان حققتا أمنيته والتي لم يصرح لهما بها وهي دخولهما المجال الفني.



وغيب الموت سمير غانم، في 20 مايو الماضي، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وتوفيت زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في 6 من أغسطس المنصرم بعد 79 يوما من وفاته.19020750