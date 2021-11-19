اتفرج – محمد نجاتي يرفع قضية ضد منة عرفة وزوجها

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد نجاتي يرفع قضية ضد منة عرفة وزوجها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم الفنان محمد نجاتي بشكوى رسمية إلى نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، ضد الفنانة الشابة منة عرفة بعد الزج باسمه في خلافها مع زوجها الفنان الشاب محمود المهدي.

و قال :”أنا قدمت شكوى للدكتور أشرف، عشان أنا مليش علاقة بالموضوع وتم طرح اسمي في حكاية أنا مليش علاقة بيها، وتم تكذيبي على السوشيال ميديا، وهذا يهينني تمامًا، وأنا مش عارف يعني حتى لو هي ماضية طبعًا دا هيتم التحقيق فيه وهنعرف هي ماضية فعلًا على العقد بأنها متتلمسش أو لا”.

وأضاف:”بدأ يبقى في مشاكل في البيت عندي، مراتي بتقولي إيه المشاهد دي، عبارة عن إيه اللي تخلي اتنين ينفصلوا عن بعض، ولادي في المدرسة بدأ الناس تعرف أن باباهم كان سبب في طلاق منة عرفة، أنا استغربت جدًّا والموضوع بدأ يكبر”.

كما نفى مشهد في مسلسل 101 بين محمد نجاتي ومنة عرفة.

و أن المشهد لم يكن سبباً في الأنفصال وأكد أنه وزوجته يتحدثان مع المخرج والمنتج عن القواعد التي وضعتها منة من أجل المشاركة في أي عمل فني.

يذكر أن المشهد كان من المفترض أن يحمل البطل فيه منة وهي رفضت ونحن نتحدث دائما مع المنتج عن بعض القواعد التي قامت بوضعها والخطوط الحمراء عندما تشارك في أي عمل فلا يجب أن نقدم الفن بشكل لا يراعي تقاليدنا الشرقية”.

وكشف محمود المهدي السبب الأساسي للانفصال، مشيرا إلى أونه كانت نتيجة خلاف شخصي وقع بينهما وتم حله بشكل نهائي وأن العلاقة الآن بينهما طبيعية.

و أضاف في آخر حديثه: “مش عاوز أكبر الموضوع، لكن حصلت مشكلة في البيت عندي، مراتي قالت لي بتعمل إيه في المشاهد دي؟ خاصة أن المسلسل لم يُعرض بعد”.