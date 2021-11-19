اتفرج – مجموعة من الفنانين يرفضوا قرار منع المطربين من الغناء

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة من الفنانين يرفضوا قرار منع المطربين من الغناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استاء بعض الفنانين من قرار نقابة المهن الموسيقية بمنع 19 مطرب مهرجانات من الغناء في مصر ، والذى ضمنت القائمة كلاً من مطرب المهرجانات حسن شاكوش وحمو بيكا وحسن أبو الروس.

ومن بين المعارضين جاء رجل الأعمال نجيب ساويرس، الذى هاجم النقابة وطالب المطربين باللجوء إلى القضاء والفنان محمود العسيلي.

ونشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، منشورين عن قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع 19 مطرباً ومؤدي مهرجانات من الغناء.

وكتب قائلًا: ” نصيحتي لهم اللجوء للقضاء فهذا حجر على حرية الإبداع الدنيا أذواق”.



كما نشر نجيب ساويرس المنشور الأول تعليقاً على قرار منع مطربي المهرجانات من قبل نقابة المهن الموسيقية، حيث وصف القرار بأنه قرار معيب، وقال: “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي… قرار معيب أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور اللي يقرر يسمع مين ومبيسمعش مين.. مش النقيب!”.

فيما هاجم الفنان محمود العسيلي، قرار منع الغناء وقال في تدوينة نشرها على صفحته الشخصية بموقع تويتر: “قرارات منع الغناء والوقف ديه بتحسسني بما كان يحصل في القرون الوسطى أو المدارس الداخلية المتشددة.. حرية الإبداع والتعبير حق مكفول للإنسان والناس هم من يحددون نوعية الموسيقى والأغاني التي يستمعون إليها”.

بينما قال طارق مرتضى، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، إن نقابة المهن الموسيقية تقوم بدورها المسؤولة عنه أمام المجتمع وذلك في حماية المهنة كقيمة وحماية المجتمع والذوق العام في مصر والعالم العربي، مؤكدًا أن النقابة خاطبت إدارة يوتيوب لمنع أغاني المهرجانات مستندةً على القانون المصري الذي يشترط موافقة نقابة المهن الموسيقية للغناء”.

و في نفس السياق وافق عدد من الجمهور قرار منع مطربي المهرجانات حيث اعتبره البعض، أنه قرار صحيح لمنع انتشار الأغاني التي تحمل الكثير من الألفاظ الغير لائقة.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية أصدرت قائمة الممنوعين من الغناء أو كما أطلقت عليهم النقابة مؤدي المهرجانات، وعددهم 19 مؤدي مهرجانات حمو بيكاوحسن شاكوش وحسن أبو الروس، وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طبخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتى وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبه.