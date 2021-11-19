اتفرج – محمد رمضان يطلب وقف إلزامه تعويض الطيار الراحل

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يطلب وقف إلزامه تعويض الطيار الراحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت محكمة النقض بمصر رفض طلب الفنان محمد رمضان بوقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع ستة ملايين جنيها للطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

و كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بتعويض طيار أشرف أبو اليسر، بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به، بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

حيث أن الفنان محمد رمضان استغل صورة موكله في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش في المطار”، مستغلا صورة الطيار أشرف أبو اليسر في مشهد استعراضى أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكان مجدي حلمي، محامي الطيار أشرف أبو اليسر، في دعواه بتعويض لموكله 25 مليون جنيه.

جاءت دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان، بأنه قام باستغلال صورة للطيار من أجل الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة التي أطلق عليها “مش بتفتش في المطار”، حيث استغل تصوير الكابتن طيار أشرف أبو اليسر داخل مشهد استعراضي له في قيادة الطائرة، الأمر الذي سبب في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية جسيمة وأدبية لوظيفته.

حيث قام بتعريض سلامة الطيران للخطر، فمن خلال مقطع الفيديو قام بقيادة طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات له لقيادتها، وقام بمزاولة نشاطًا من أنشطة الطيران المدني، وهو لم يحصل على ترخيص من وزير الطيران المدني.