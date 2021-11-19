اتفرج – هاني شاكر يهاجم نجيب ساويرس بسبب محمد رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يهاجم نجيب ساويرس بسبب محمد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجم الفنان هاني شاكر، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بسبب اعتراضه على نقابة الموسيقى بعد صدور قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء في مصر وعددهم 19 مطرباً، من بينهم حسن شاكوش وحمو بيكا، والفنان حسن أبو الروس.

حيث طالب نقيب الموسيقين هاني شاكر رجل الأعمال بأن يتبنى المطربين في مهرجان الجونة السينمائي.

و ردت نقابة هيئة الموسيقى على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس واعتراضه على قرارات مجلس النقابة بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وقيامه بالغضب الشديد اتجاه قرار النقابة ونشر أكثر من منشور على صفحته الشخصية بموقع توتير حيث طالب المطربين باللجوء إلى القضاء ومقاضه النقابة.

وقالت النقابة: “ليست نقابة المغنيين، وإن هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات.. نقابة المهن الموسيقية، منشأة بقانون 35 لسنة 1978 والعضوية لها شروط وعليها واجبات أخصها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافى مع القيم والأخلاق، موضحة أن دورها تنظيم ما يحدث على الساحة الغنائية وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون.

وأكدت النقابة في البيان أن أموالها عامة وإهدارها يعد إهدارا للمال العام، كما ألقت في آخر البيان اقتراح على رجل الأعمال أن يتبنى مطربي المهرجانات في الدورة القادمة بمهرجان الجونة السينمائي.

وفي وقت سابق نشر رجل الأعمال نجيب ساويرس، منشورين عن قرار نقابة المهن الموسيقية، بمنع 19 مطرباً ومؤدي مهرجانات من الغناء، حيث كتبت آخر منشور وهاجم فيه النقابة ونشر أسماء الممنوعين من الغناء داخل مصر، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكتب قائلًا: ” نصيحتي لهم اللجوء للقضاء فهذا حجر على حرية الإبداع الدنيا أذواق”.

وقال: “ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء، بنحب الغناء الشعبي… قرار معيب أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء، الجمهور اللي يقرر يسمع مين ومبيسمعش مين.. مش النقيب!”.