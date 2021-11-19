شاهد .. كما ولدتها امها... بطلة، مسلسل العشق الممنوع، بيرين سات بصورة فاضحة تصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

انت الان تتابع خبر كما ولدتها امها... بطلة، مسلسل العشق الممنوع، بيرين سات بصورة فاضحة تصدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للممثلة التركية بيرين سات وهي عارية تماماً بعد الاستحمام اذ ظهرت وشعرها مبلول.

96784796

هذه الصورة ليست حديثة ويقال ان مسلسل "العشق الممنوع" يوم ثدمت العديد من المشاهد الجريئة الى جانب الممثل التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ.

بيرين المعروفة بجمالها الطبيعي استطاعت ان تصبح نجمة في تركبا وفي العالم العربي من خلال أدائها الرائع في العديد من المسلسلات نسمي منها "فاطمة" أيضاً ولا تمانع من تقديم المشاهد الجريئة مثل مشاهد الحب أو الاغتصاب وملتزمة بمهنتها لأبعد الحدود.

يتعذر () عن نشر هذه الصورة المخلة احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام 96784796