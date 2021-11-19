شاهد .. اتفرج لأول مرة ميريام فارس تظهر صورة ابنها ذو الوجة الطفولي وملامحة تشبهها كثيراً وماسبب عدم ظهور زوجها في الصورة!

انت الان تتابع خبر اتفرج لأول مرة ميريام فارس تظهر صورة ابنها ذو الوجة الطفولي وملامحة تشبهها كثيراً وماسبب عدم ظهور زوجها في الصورة! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحدثت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، خلال استضافتها في برنامج 40 على قناة MTV تقديم الإعلامية جيسيكا عازار، عن علاقتها بزوجها دانـي متري، وأسباب عدم نشرها أي صور له.

ميريام فارس قالت إنها وزوجها كانا في عــ ـلاقة صداقة لمدة 15 عاماً قبل أن تتحول علاقتهما إلى زواج، لافتا إلى أنهما اتخذا قـرار الزواج عندما اكتـشفا انهما لا يستطيعان العـيش بد ون رؤية بعضهما يومياً وعندما رأت انه أب صالح لأبنائها.15381404

أما عن أسباب عـ ـدم نشـــرها أي صور له، قالت إن زوجها لا يحب الشـهرة وهو من يطلب دائماً عــدم الكـشف عن صوره وهويته للجمهور، قائلة: “قال لي في بداية الزواج انه سيتزوجني ولن يتزوج معي الشـهرة والجمهور والإعلام”.كما كــــشفت سبب نشرها صور لابنها الصغير وكـــشفها عن وجهه في حين أنها تخـفي وجه ابنها الأكبر، حيث قالت إن ابنها “جايدن” أصبح كبيرا ويخـتلط بأصدقائه والمجتمع، وهي تريده أن يعــيش حياته بحرية وتحـمي خصـوصيته، أما ابنها الصغير فمـلامـح وجهه تشبه ملامــح الأطفال في عمـر سنة لذا لا مشـكلة من نشر صوره.

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