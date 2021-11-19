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شاهد .. تضج بالأنوثة والجمال : اتفرج ابنة شقيق كاظم الساهر، تخطف الأنظار بجمالها المبهر وسحر عينيها حديث المتابعين | صورة

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الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 10:30 مساءً | (مايا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، أحدث صورة للشابة “​ندى الساهر​” وهي ابنة شقيق الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ .

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وأشار المتابعون إلى جمالها خصوصاً وهي تعمل في مجال عرض الأزياء إلى جانب دراستها لإدارة الأعمال وعلم النفس.

 

وتحظى ندى العديد من المتابعين الذين فاقوا الـ 60 ألف متابع وهي كانت قد نشرت العديد من الصور لها مع عمها بعد أن تعرضت لبعض الانتقادات من المتابعين بسبب شهرتها التي تحظى بها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت كاتبة :هذا عم

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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