شاهد .. اتفرج بالفيديو : مودل آش السعودية تفقد بوصلة الحياء بأقوى اطلالة خادشة على الاطلاق تخضع لعملية تكبير صدر وتثير السعوديين!

انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو : مودل آش السعودية تفقد بوصلة الحياء بأقوى اطلالة خادشة على الاطلاق تخضع لعملية تكبير صدر وتثير السعوديين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/19 الساعة 11:00 مساءً | (هبه الوهالي)

بمقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي ردت النجمة السعودية مودل آش على إحدى المتابعيات التي إستفسرت عن خضوعها لعملية تكبير للصدر،

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وفي التفاصيل شاركت آش الجمهور الفيديو، وكانت قد سألتها فتاة: "كان صدرك صغير الحين كأنك أم عيال وترضع"،

لتردّ عليها: "كل هذا غيرة، من جمالي وبروز مناطق الأنوثة بجسمي وبشكل طبيعي من دون عمليات، تموتين غيرة صح؟،

إنت من هول الحريم اللي في سن اليأس، يقعدون في الزاوية يحكون عن الرايح والجاي ما عندن حياة، وشو بها النسوان اللي ترضع، عادي يكبر صدرها من الحليب والهرمونات".

يتعذر عن نشر هذا الفيديو المخل احتراماً وتقديراً لمتابعينا الكرام21794107