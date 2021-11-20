شاهد .. محمد رمضان يظهر في حالة سكر برفقة فتاة بملابس خادشة وبوضعية صادمة.

انت الان تتابع خبر محمد رمضان يظهر في حالة سكر برفقة فتاة بملابس خادشة وبوضعية صادمة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثار الفنان المصري محمد رمضان جدلا واسعا بين الجمهور بعد إطلالته الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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في التفاصيل ، نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة صور برفقة أصدقائه أثناء تواجده فيإحدى الحفلات بالولايات المتحدة الامريكية.

وظهر في إحدى الصور برفقة العديد من الشبان والشابات بوضعية جريئة جدا الى جانب الإطلالات اللاتي ارتدها الفتيات الى جانبه.

كما ونشر صورة من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية برفقة المغني الأمريكي مساري، و المغنية الأمريكي دوجا كات، وملكة جمال الولايات المتحدة اللبنانية ريما فقيه وزوجها وسيم صليبي.

ونشر أيضا مقطع فيديو أثناء احتفاله مع النجوم ضمن أجواء احتفالية صاخبة تخللها المشروبات الكحولية، لكن المذهل ظهور فتاة عارية تمامًا مُرتديةً جمبسوت باللون البيج شفاف كاشفةً من خلاله عن صدرها العاري.

من جهة أخرى ، أحيا الفنان محمد رمضان مؤخرا حفله الأخير في المملكة العربية السعودية وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة مقاطع له بوضعيات صادمة أثناء خلعه ملابسه والغناء عبر المسرح.

الجدير بالذكر أن الفنان محمد رمضان تألق هذا العام في السباق الرمضاني 2021 برفقة الفنانة المصرية سمية الخشاب والفنان المصري أمحمد سعد بمسلسل " موسى".

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