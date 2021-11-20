شاهد .. ليدي غاغا: تشعل مواقع التواصل... والرياح تضعها بأقوى موقف محرج.. بإطلالة نار طار فستانها بالكامل في الشارع وكشف عن منطقة محظورة بشكل واضح !

انت الان تتابع خبر ليدي غاغا: تشعل مواقع التواصل... والرياح تضعها بأقوى موقف محرج.. بإطلالة نار طار فستانها بالكامل في الشارع وكشف عن منطقة محظورة بشكل واضح ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

عانت الفنانة العالمية ​ليدي غاغا من خلل في فستانها خلال خروجها، مرتدية ثوباً بفتحة طويلة في مدينة نيويورك يوم الاثنين الماضي. وتعرضت لموقف محرج،

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اذ طار فستانها بسبب الهواء القوي في المدينة، وكشف عن ملابسها الداخلية خلال مغادرتها برنامج The Late Show مع ستيفن كولبير.

وكشفت المغنية عن غير قصد عن ساقيها العاريتين، وهي ترتدي فستاناً أسود بفتحة عند الساق كانت تغادر ستوديوهات محطة ”إن بي سي“ في مدينة نيويورك،

ولم يكن واضحاً اذا كانت قد قامت بهذا العمل عن قصد أو لا، الا ان ملابسها الداخلية ومناطق حساسة ظهرت وبشكل واضح.12468775