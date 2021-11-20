شاهد .. لاول مرة.. تم نشر صورة الفستان الذي أوصت به وأصرت الشحرورة صباح على الدفن به بدلا من الكفن .. لن تتخيل كيف يبدو شكله | اتفرج

انت الان تتابع خبر لاول مرة.. تم نشر صورة الفستان الذي أوصت به وأصرت الشحرورة صباح على الدفن به بدلا من الكفن .. لن تتخيل كيف يبدو شكله | اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 09:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعتبر الفنانة الراحلة صباح من اكثر الفنانات المحبان للدنيا وتعشق الأغاني والرقص ولا تفضل الحزن والنكد على الإطلاق،

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فلذلك كانت تلقب بـ الشحرورة، وهذا ظهر في تصريحاتها حتى اللحظات الأخيرة قبل وفاتها حيث أنها رحلت عن عالمنا عام 2014 .



و أوصت الشحرورة صباح بأغرب وصية، عكست مدى تفاؤلها وحبها للحياة، وكشفت عن محتوى هذه الوصية ابنة شقيقتها كلودا خلال إعلان وفاة خالتها عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وقالت كلودا عن الوصية: “الشحرورة تركت هذه الوصية لي لكي أوصلها إليكم: الصبوحة بتوعدكن وبتقلكن ما تبكوا وما تزعلوا علي، وهيدي وصيتي إليكن، قالتلي قوليلن يحطوا دبكة ويرقصوا، بدي إياه يوم فرح مش يوم حزن،

بدي ياهن دائما فرحانين بوجودي وبرحيلي مثل ما كنت دايما فرحن وقالتلي قلكن إنها بتحبكم كتير وإنو ضلوا تذكروها وحبوها دايما”.



كانت قد نشرت إحدى الصديقات المقربات لعائلة الفنانة الراحلة صباح صورة الفستان الأخير الأبيض الذى سيغطى جسد صباح قبل أن يتم دفن جثمانها، لتؤكد على أنها شخصية كانت محبة وعاشقة للحياة والحب والفرح.

وكتبت كارول الخورى عبر الفيسبوك: “الفستان الأخير اللى سترتديه الصبوحة فى نعشها من تنفيذ المصمم بسام نعمة، آخ يا صبوحة شو عملتى فينا هيدى أصعب أيام عم عيشها بحياتى وسامحينى أنى ما قدرت نفذ وصيتك فراقك مش سهل أبدًا وإذا ما بكيت ع فراقك يا صبوحة مين بيستاهل الحزن والبكى.. انتى أم كل واحد منا وكيف الولد ما يبكى أمه؟ مستحيل”.

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