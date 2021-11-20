شاهد .. بحركة اغراء متعمدة ميريام فارس تُغضب الجمهور بإطلالة صادمة بدون حمالة صدر فجرت جدلاً واسعاً !...اتفرج

انت الان تتابع خبر بحركة اغراء متعمدة ميريام فارس تُغضب الجمهور بإطلالة صادمة بدون حمالة صدر فجرت جدلاً واسعاً !...اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة اللبنانية مريام فارس محركات البحث قبل عدة أيام بسبب إطلالتها الصادة من اخر مقابلة تلفزيونية لها.

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في التفاصيل ، أثارت الفنانة اللبنانية مريام فارس جدلا واسعا بعد إطلالتها الاخيرة التي طالت حديث جمهورها بسبب جرأتها في الملابس التي ظهرت فيها.

ونشرت الفنانة مريام فارس عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام عدة صور لها من اخر جلسة تصوير قانت بها عند حلولها ضيفة عبر برنامج " امي تي في 40 "بإطلالة جريئة مرتدية طقم باللون الأسود مكشوف الصدر والبطن.

وتفاعل الكثير من جمهورها عبر خاصية التعليقات والاعجبات وحصدت غطلالتها اعجابا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم جرأة ظهورها.

من جهة اخرى ، أطلقت مريام فارس قبل عدة أشهر فيلمها برفقة المنصة العالمية " نتفليكس " بعنوان " غدارة يا دنيا " والذي جسد معاناتها والذي حصل لها أثناء جائحة كورونا وخسارتها لطفلها بسبب المرض الذي اصيبت به ولاقى عملها لعام 2021 مشاهدة عالية جدا.

دائما ما تثير الفنانة مريام فارس جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام بسبب إطلالتها الجريئة والفريدة من نوعها ، خاصة عند إحيائها حفلاتها الخليجية ووصلات رقصها الجريئة والغريبة التي لطالما لاقت اعجاب الجمهور.

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