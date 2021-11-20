شاهد .. تعرف على سر نور الشريف (الأسود)..وكيف خان زوجته مع اختها ويوم طلاقه من بوسي انهار من البكاء!

انت الان تتابع خبر تعرف على سر نور الشريف (الأسود)..وكيف خان زوجته مع اختها ويوم طلاقه من بوسي انهار من البكاء! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 11:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

انتقل الحب من الأعمال الدرامية الى الواقع، ليكون قصة حب كبيرة جمعت نجمين سينمائيين وأظهرا لكل عاشق أن الحب معاملة وطريقة تعاطي مع الشريك، إنهما الممثلان ​نور الشريف​ بوسي.

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بدأت قصة حبهما في عمر مبكر، وتحديداً حين كانا في إحدى بروفات مسلسل "​القاهرة والناس​"، الذي شاركا فيه، وأحبا بعضهما كثيراً،

فذهب نور الشريف الى بيت أهل بوسي وطلب يدها، إلا أن والديها لم يقبلا، لأنه لم يكن غنياً وكانا يريدانها أن ترتبط برجل أعمال، يستطيع أن يجعلها تعيش حياة مريحة.

رفضت بوسي الزواج من رجل غير نور الشريف، حتى أنها هددتهما بأنها ستنتحر في حال لم يقبلا بزواجها منه، لكن بعض الأصدقاء تدخلوا منهم المخرج ​عادل صادق​، حتى قبل والديها، وكانت خطوبتهما في يوم عيد ميلادها، وفي عام 1972م، وتزوجا وأنجبا إبنتهما "مي" و"سارة".

وقالت بوسي في أحد اللقاءات التلفزيونية، أنها اضطرت لبيع شبكتها في يوم الزفاف، لأن والدها أصر على طلب مبلغ كبير لمؤخر الزواج، وبالتالي احتاج نور الشريف للمال لإتمام إجراءاتقد القران، وبعدها سكنا في شقة صغيرة.

ويعتبر نور الشريف واحدًا أبرز المُمثلين في تاريخ السينما المصرية الحديثة، حيث قدَّم خلال مشواره الفني الطويل العديد من الأعمال الخالدة في تاريخ السينما، والتلفزيون، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات، ولهُ سبعة أفلام في قائمة أفضل مئة فيلم مصري.



الفنان نور الشريف أحب نورا وكان يريد الزواج منها، حيث أنها عملت معه في الكثير من الأفلام منها فيلم العار حيث أنها كانت زوجته ضمن أحداث العمل، ولكن هناك الكثير من العوامل التي أثرت على علاقتهم ومنعت زواجهم من بعضهم البعض، وكان السبب في تلك العوامل التي منعت تلك الزيجة هي الفنانة بوسي.

وانفصل نور الشريف وبوسي، في عام 2006، لمدة 8 سنوات، من دون يذكرا سببه.



ويروي مأذون المشاهير أحمد عبد الحكم الدويك تفاصيل الليلة، التي طلب منه فيها نور وبوسي القدوم للبحث في الطلاق، وأشار الى أنه فوجئ بإتصال هاتفي من نور يطلب منه المجيء الى البيت مع دفتر الطلاق، وعندما وصل همس في أذنه: "خلي بالك أنا مش عايز أطلق".

دخل المأذون وجلسا معهما حتى تصالحا، لكن في اليوم الثاني صُدم حين علم أن الصلح بينهما لم يدم، وطلبت منه الممثلة نورا، شقيقة بوسي، الحضور لإتمام الطلاق بين نور الحزين وبوسي المصممة على الإنفصال، فحصل ما أرادته.



بعد الإنفصال إنتشرت أخبار حول أسباب طلاقهما، وقيل وقتها إن الفنانة التونسية ساندي كانت أحد الاسباب، إلا أن بوسي عبّرت عن إندهاشها من هذا الأمر، في لقاء تلفزيوني سابق، وأجابت عن الأمر، قائلة: "مين ساندي دي؟ معروفة؟"، مشيرة إلى كونها لأول مرة تشاهد صورتها.91389315