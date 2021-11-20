شاهد .. بإطلالة صاروخية ماهلاجا جابري تضج أنوثة بالمايوه الزهري وتقوم بحركات اغراء مثيرة تستفز الجمهور!

انت الان تتابع خبر بإطلالة صاروخية ماهلاجا جابري تضج أنوثة بالمايوه الزهري وتقوم بحركات اغراء مثيرة تستفز الجمهور! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كعادتها أثارت عارضة الأزياء الإيرانية مهلقا الجابري حالة من الجدل الواسع بين المتابعين بعد نشرها مجموعة صور صادمة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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وفي التفاصيل، ظهرت مهلقا من على أحد الشواطئ وهي ترتدي مايوه من قطعتين، فاضح جداً ومثير، باللون الزهري والأزرق.

وبدت مهلقا وهي تقوم بحركات وإيحاءات جنسية مستفزة بشكل كبير للجمهور، وجلست على ركبها، وحاولت أن تخلع الصدرية.

وعبر المتابعون عن غضبهم الشديد من طريقتها بأخذ الصور وتعبيرها عن تحررها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرافق إسم مهلقا حالات الجدل، فقد إعتادت على الظهور بشكل دائم بطرق مختلفة97867340