شاهد .. اتفرج بالفيديو: ظهور للفنانة بوسي زوجة نور الشريف.. لن تصدقوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين!!

انت الان تتابع خبر اتفرج بالفيديو: ظهور للفنانة بوسي زوجة نور الشريف.. لن تصدقوا كيف أصبح حالها بعد غدر السنين!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 01:00 مساءً | (هبه الوهالي)

في أحدث ظهور للفنانة الكبيرة بوسي تفاجأ الجمهور بتغير شكلها وتأثير عوامل الزمن على ملامحها الجميلة.

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ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة تجمعها بمجموعة من الفنانات، والتي كان من ضمنهم الفنانة بوسي، من أحدث ظهور لهم، في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع تداول الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت بوسي في الصورة بإطلالة فاجئت الجميع حيث بدت بوزن ممتلىء وملامح متغيرة، بدت عليها علامات كبر السن.

وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع إطلالة بوسي، حيث جاءت أبرز التعليقات: “هي دي بوسي ؟ سبحان مغير الأحوال”.



يذكر أن آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها بوسي، هو مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2019 الماضي.

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