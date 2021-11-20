شاهد .. أسطورة الرقص الشرقي والمشاهد تعلن مفاجأة: هذه الفنانة شقيقتي من الرضاعة!اتفرج من تكون!؟

انت الان تتابع خبر أسطورة الرقص الشرقي والمشاهد تعلن مفاجأة: هذه الفنانة شقيقتي من الرضاعة!اتفرج من تكون!؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

حلت الفنانة فريدة سيف النصر يفة على برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا الذي يعرض على قناة سي بي سي، وكشفت فريدة سيف النصر أن والدتها كانت إمرأة قوية ورفضت احترافها التمثيل،

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مشيرة أنها تعرضت للكثير من الضرب على يد والدتها، قائلة " كنا بنروح المدرسة لابسين ساعات من العض".



وأضافت فريدة سيف النصر أن الظروف المحيطة بها ساعدتها على دخول التمثيل رغم رفض والدتها الشديدة، كاشفة أن الشقة التي أمامهم كانت تسكنها الفنانة الراحلة آمال سالم والدة الفنانة سوسن بدر وأنها شقيقتها في الرضاعة.

وتابعت فريدة سيف النصر "كانت جارتي في حي العجوزة وبدأنا التمثيل مع بعض، مضيفة "عندما تنجح سوسن بدر أنا أنجح".



وكشفت فريدة سيف النصر أن هند رستم أضرتها عندما قالت أنها خليفتها في الإغراء، مشيرة أن هذا التصريح أجلسها في المنزل بسبب غيرة الفنانات منها، مضيفة أنها لا تعتبر نفسها ممثلة إغراء، وأنها لم تقدم مشهد قبلة في مسيرتها الفنية.37687080