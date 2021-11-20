شاهد .. اغراء نووي: رولا يموت.. بإطلالة خادشة للحياء تتعمد عرض مفاتن جسدها بطريقة خارجه عن الادب وتتخطى جميع الحدود!!

انت الان تتابع خبر اغراء نووي: رولا يموت.. بإطلالة خادشة للحياء تتعمد عرض مفاتن جسدها بطريقة خارجه عن الادب وتتخطى جميع الحدود!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 02:00 مساءً | (هبه الوهالي)

تواظب عارضة الأزياء اللبنانية رولا يموت

على نشر فيديوهات قصيرة لها، وهذه المرة ظهرت ترتدي البيبي دول من داخل غرفة نومها، وتعرض جسدها كالعادة.

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لكنّها هذه المرة تجاوزت كل الحدود، بعدما اقتربت كثيرًا من الكاميرا، لتعرض عضوها وتضع يديْها حوله بإيحاء جنسي واضح.

لا نفهم لمَ تصرّ أن تضع نفسها بهذه الصورة التي لا تشبه شخصيتها ولا الثقافة التي تتمتّع بها.



نعرفها غير ذلك، ورولا متخرجة من الجامعة وعملت في مطار بيروت الدولي قبل أن تتسبّب أختها هيفا بطردها.



هذه الإيحاءات الدنيئة لا تليق بها ولا بأي فتاة لبنانية تحترم نفسها والمتابعين.

أنفسهم من يشتمونها ويعتدون عليها، يلاحقون حسابها وينظرون إلى جسدها كجائعين، فيلجأون بخيالهم المريض لأي فكرٍ رخيص ليشبّعوا به شهواتهم الدنيئة،

وما أكثرهم في عالم (السوشيال ميديا)!والنجوم ومنهم رولا، يمنحون الجائعين لقمة من أجسادهم.26935087