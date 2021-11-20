شاهد .. جورجينا رودريغز بموقف محرج بعد ان طار فستانها وظهرت منطقة عفتها وكشف كل شي علناً.

انت الان تتابع خبر جورجينا رودريغز بموقف محرج بعد ان طار فستانها وظهرت منطقة عفتها وكشف كل شي علناً. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لعارضة الازياء ​جورجينا رودريغز​ خلال تواجدها على السجادة الحمراء في أحد المهرجانات، وظهرت مرتدية فستانا باللون الزهري بفتحة طويلة، ومكشوف الصدر، وارتدت كعبا عاليا، وسدلت شعرها، لكنها تعرضت لموقف محرج عندما طار فستانها وظهرت مناطقها الحساسة بسبب الهواء القوي.

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ورغم ان الصورة ليست جديدة لكن لاقت تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين وصفوا الموقف بالفضيحة، لكن أكد البعض ان جورجينا لا تهتم لمثل هذه المواقف او انها متعمدة ذلك لانها دائما تتعرى باطلالاتها امام الكاميرات وتبرز مفاتنها.

كما تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لعارضة الأزياء العالمية ​جورجينا رودريغز​ وهي ترتدي "بيبي دول" أبيض اللون، ووضعت مكياجا صارخا، وإرتدت مجوهراتها، بدت وكأنها تنتظر رونالدو، وتمنى لها متابعيها حياة مليئة بالسعادة والحب.يذكر ان جورجينا قد أعلنت مع حبيبها لاعب كرة القدم ​كريستيانو رونالدو​ انهما ينتظرا توأماً، عبر صورة نشرتها عبر الانستغرام وهما يحملان صورة الايكو الخاص بالجنين، كما ان لهما ابنة عمرها سنتان، كما ان لكريستيانو ابن من إمراة غير معروفة وتوأم من أم بديلة دفع لها مقابل ان تحمل بطفليه.68466277