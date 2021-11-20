شاهد .. هذه الطفلة أصبحت اجمل فنانة في السنما المصرية والدها صدم العندليب: مش هاجوز بنتي لمغنواتي.. وأٌعجبت بأبو هشيمة

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت اجمل فنانة في السنما المصرية والدها صدم العندليب: مش هاجوز بنتي لمغنواتي.. وأٌعجبت بأبو هشيمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 81 عاما مرت على ميلاد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت والتي تعتبر من جميلات السينما العربية بقسمات وجهها المميزة وأدائها الرائع في مسيرتها الفنية التي لم تدم طويلًا حتى اعتزلت الأضواء والشهرة في أواخر السبعينيات بعدما اعتبرها البعض «أحلى عيون في السينما المصرية».

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وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة وقديمة للفنانة الجميلة خلال مرحلة الطفولة، حيث تظهر فيها ملامح جمال استثنائي.

وتفاعل الكثير من المعلقين على الصورة وأبدوا إعجابهم بها، كما ترحموا على الفنانة الراحلة التي كانت مسيرتها مليئة بالأحداث المثيرة.

مسيرة زبيدة ثروت

كانت على موعد مع الشهرة عندما نُشرت صورتها على غلاف مجلة "الجيل" وفازت في مسابقة أجمل مراهقة في منتصف الخمسينيات، لتخطف أنظار مخرجي السينما والمنتجين.

وحقق فيلمها " يوم من عمرى" مع العندليب عبد الحليم حافظ نجاحا ساحقا، وظلت المشاهد والمواقف والإفيهات التى يزخر بها الفيلم حاضرة لسنوات طويلة فى أذهان ووجدان المشاهدين من المحيط إلى الخليج.

اعترفت الفنانة الكبيرة قبل رحيلها عن دنيانا في 13 ديسمبرمن عام 2016 عن عمر يناهز 76 عاما، أنها لم تحب فى حياتها سوى العندليب لكن والدها رفض زواجها منه، حيث رد عليه "زى الأسد": "أنا مش هاجوز بنتى لمغنواتى"، مؤكدة أنها أحبت الفنان الراحل بشدة سواء فى السينما أو الحقيقة، بعد فيلم "يوم من عمرى".

وقبل رحيلها بفترة قصيرة وافقت الممثلة زبيدة ثروت على الظهور مع الإعلامي عمرو الليثي من برنامجه "بوضوح" بعد غياب 39 عاما عن الإعلام لتكشف "ملكة الرومانسية" عن حقيقة انتمائها للعائلة الملكية، وحبها للرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك، وتفاصيل قصتها مع الفنان الراحل عبد الحليم، موصية بدفنها بجوارها.

وكان من ضمن حديثها، أعرابها عن إعجابها الشديد برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، الذى وصفته بنموذج للشباب الناجح المخلص فى عمله، مؤكدة أنها تتمنى أن ترى حفيدها "حمادة" مثله، قائلة:" نفسى ربنا يحقق لى الحلم ويبقى رجل مهم ويبقى زى أبو هشيمة".كما كشفت، عن انتمائها للعائلة المالكة من أسرة محمد على الكبير، قائلًة:" أمى هى الأميرة زبيدة حسين كامل حفيدة السلطان حسين كامل ابن الخديوى إسماعيل وكانت حزينة بعد ثورة 52 حيث تم مصادرة أموالها، ونفيت هذا الخبر عن أصدقائها فى الوسط الفني، عام 1952 عقب ثورة يوليو"، مشيرة إلى أن "غلطة" عبد الناصر أنه أحال الموظفين الأكفاء فى الجيش إلى المعاش. 47747432