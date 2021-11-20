شاهد .. هذا الفنان الوسيم تزوج سهير رمزي وسمية الألفي وأحرقه الندم على ليلى علوي.. وخان كل زوجاته لأن ،عينيه زايغة، من تتوقع ان يكون.؟؟

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الرياض - روايدا بن عباس - تميز بين نجوم جيله بقدرته على تنوع الأدوار وتجسيد عدد من الشخصيات المركبة والمختلفة، ما بين الرومانسية والتراجيدية والكوميدية، باقتدار وتألّق، تنقل بين الدراما والسينما، انه فاروق الفيشاوي الي يتتبع بعض المسارات في حياته الفنية والشخصية من خلال هذا العرض.

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ولد فارق الفيشاوي في محافظة المنوفية عام 1952، وتخرج من كلية الآداب جامعة عين شمس، التي ظهرت فيها موهبته ومشاركته فريق التمثيل، ليتجه بعدها للدراسة بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

قدّم الفيشاوي في بداية مشواره الفني عدداً من الأدوار الصغيرة بالسينما والتلفزيون، حتى جاء فيلم "المشبوه" عام 1981 ومسلسل ليلة القبض على فاطمة عام 1982، ليكونا بمثابة نقطة انطلاقته الحقيقة في عالم، خاصة في السينما، التي تألق فيها وأصبح نجم شباك، وصاحب الدور الأول في الكثير من الأعمال بعد ذلك.

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