شاهد .. اتفرج... ملكة الإغراء... رولا يموت تفجر الانترنت بالمايوه وهي تزحف على الأرض بحركات إحائية والجمهور يفقد صوابة..وتعلق أنا انثى أنا نار

انت الان تتابع خبر اتفرج... ملكة الإغراء... رولا يموت تفجر الانترنت بالمايوه وهي تزحف على الأرض بحركات إحائية والجمهور يفقد صوابة..وتعلق أنا انثى أنا نار والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تتعمّد ​رولا يموت​ إثارة الجدل عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي من خلال نشرها صوراً عارية، أو بوضعيات مثيرة.

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وآخر ما نشرته صورة وهي تزحف على الأرض مرتدية بادي سوت بأكمام طويلة، عليها نجمات باللون الأصفر.

ولفتت رولا الأنظار بعدسات لاصقة تشبه عيني القطة باللونين الأخضر والأحمر، معتمدة مكياج السموكي.

وعلقت رولا على الصورة قائلة :"في عيون خلقت لنبوسها متل الفم وفي عيون خلقت لنبكيها دم". وأضافت على تعليقها وسم "رولا يموت ملكة الإغراء" و"أنا أنثى" و"أنا نار".

هذه الصورة أثارت الجدل بين المتابعين، الذين انهالوا عليها بالتعليقات السلبية، وبعضهم الآخر أشاد بجمالها

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