شاهد .. اتذكرون الطفلة المصرية ( اشرقت احمد ) نجمة ذا فويس كيدز .. اتفرج كيف أصبحت خطفت الانظار بجمالها المبهر. | اتفرج

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الرياض - روايدا بن عباس - حلت الطفلة أشرقت أحمد نجمة برنامج ذا فويس كيدز، ضيفة على برنامج كلام ستات الذي يتم عرضه على قناة one.

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ظهرت أشرقت بشكل مختلف وتغير ملحوظ في ملامحها عن الشكل الذي ظهرت به في البرنامج عام 2017، وقدمت أشرقت خلال الحلقة عدداً من الأغاني المميزة أبرزها الأغنية الشعبية ما بلاش اللون ده معانا للنجم أحمد عدوية، بالإضافة إلى أغنية بنت أكابر للفنانة أصالة.

بعد انتهاء مشاركة أشرقت في برنامج ذا فويس أصدرت أغنيتين، إلى جانب أغنية جديدة سيتم تصويرها قريباً، وخلال استضافتها في البرنامج وجهت للنجم تامر حسني طلباً بأن يوافق على الظهور معها في الكليب دون أن يغني.

يذكر أن أشرقت انتهت مؤخراً من تسجيل أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر تصويرها وطرحها خلال الفترة المقبلة على طريقة الفيديو

من جهة أخرى كشف والد أشرقت عبر حسابه على واحد من مواقع التواصل الاجتماعي اختيار ابنته من الأمم المتحدة لتمثل مصر في الأغنية العالمية حلم العالم، ذلك إلى جانب 6 من زملائها من الجدير بالذكر أن أشرقت كانت ضمن فريق تامر حسني في المنافسة النهائية، وكان منافسوها من الفرق الأخرى لجين من السعودية وحمزة لبيض من المغرب، واستطاع حمزة الحصول على اللقب ليفوز بذلك فريق المدرب كاظم الساهر للعام الثاني على التوالي، وبعد انتهاء البرنامج ظهرت أشرقت مع تامر في عدد من الحفلات.ذا فويس كيدز ليمثل كل منهم

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