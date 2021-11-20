شاهد .. الغندورة هيفاء وهبي... تفقد بوصلة الحياء بأقوى اطلالة خادشه على وجه الارض ..وتثير جنون الجماهير بوضعيات جريئه للغاية!!

انت الان تتابع خبر الغندورة هيفاء وهبي... تفقد بوصلة الحياء بأقوى اطلالة خادشه على وجه الارض ..وتثير جنون الجماهير بوضعيات جريئه للغاية!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/20 الساعة 09:30 مساءً | (هبه الوهالي)

فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي،جمهورها ونشرت صوراً جديدة لها ظهرت فيها بإطلالات جريئة واعتمدت على أوضاع جنسية وتلميحات مثيرة خلال وجودها داخل سيارتها.

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بدت هيفاء في الصور تفتح ساقيها وتضع يديها في المنتصف، مما عرضها لهجوم كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا الصور غاية في الجرأة ولا يصح نشرها على الملأ.



ويبدو أن وهبي شعرت بالغيرة من تسليط الضوء على النجمات اللواتي حضرن مهرجان الجونة

بدورته الخامسة، لذلك حاولت جذب الانتباه إليها من خلال تلك الطريقة الرخيصة!



لطالما كانت هيفاء وهبي من الشخصيات المثيرة للجدل بسبب جمالها وأنوثتها التي لفتت الأنظار إليها في جميع إطلالاتها المميزة والأنيقة.



خاضت وهبي طريقًا طويلًا حتى وصلت إلى الشهرة حيث شاركت في بداياتها بمسابقة ملكة جمال جنوب لبنان وعملت كعارضة أزياء وموديل في العديد من الفيديو كليبات، وتطورت تدريجيًا حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. قدمت العديد من الأغاني الضاربة والتي ساعد لحنها الخفيف وبساطتها في حفظها بذاكرة الجمهور.



ولدت هيفاء وهبي في العاشر من آذار في عام 1976 في بلدة محرونة في جنوب لبنان. والدها محمد وهبي لبناني الجنسية ووالدتها سيدة عبد العزيز ابراهيم مصرية الجنسية.



لديها أخ وحيد أسمه أحمد وهبي وثلاث أخوات بنات أسمائهم علياء وهبي وهناء يموت والمغنية رولا يموت. عاشت هيفاء مع والدتها ودرست في مدرسة داخلية لكنها لم تكمل باتجاه الدراسة الجامعية.53775518