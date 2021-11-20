شاهد .. اتفرج...الفنانة اللبنانية، قمر بوزن زائد وإطلالة صادمة قبل موعد ولادتها.

انت الان تتابع خبر اتفرج...الفنانة اللبنانية، قمر بوزن زائد وإطلالة صادمة قبل موعد ولادتها. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الفنانة اللبنانية قمر حديث مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تداول اخبار عن هوية والد جنينها المنتظر.

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حيث أفادت مصادر اعلامية مطلعة أن والد جنينها المنتظر مجهول الهوية تكفل بكامل مصاريف إقامتها في الولايات المتحدة الامريكية ، كما أنها تستعد للولادة خلال الأسابيع القادمة.

وتداولت مصادر اعلامية موثوقة ، أن الفنانة اللبنانية قمر تمتلك اوراق ضغط على والد جنينها المنتظر في حال لم يثبت هويته ويسجل جنينها بإسمه.

من جهة اخرى ، أثارت الفنانة اللبنانية قمر حدث مواقع التواصل بعد إطلالتها الاخيرة عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام.

وظهرت قمر بإطلالة صادمة وتغيير صادم على ملامحها قبل موعد ولادتها ، مرتدية فستان باللون الأسود وظهر وجهها منتفخا وجسدها بوزن زائد جدا.

الجدير بالذكر أن الفنانة اللبنانية قمر سبق وانجبت طفل سابقا من حفيد الرئيس السابق جمال عبدالناصر ولم يعترف لهذه اللحظة بإبنها الذي بلغ أكثر من 10 أعوام ورغم سنوات محاولتها بكشف نسب طفلها " جيمي " الا انها عادت وكررت خطأها مججدا بعد حملها المفاجئ قبل عدة أشهر.

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