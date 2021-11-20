شاهد .. ترف باذخ واناقة خيالية .. اتفرج فخامة منزل ليلى علوي من الداخل تذهل الجمهور.اللهم الله حسد.

انت الان تتابع خبر ترف باذخ واناقة خيالية .. اتفرج فخامة منزل ليلى علوي من الداخل تذهل الجمهور.اللهم الله حسد. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تحيط الممثلة المصرية ليلى علوي حياتها الشخصية بالسريّة التامة، إذ، من الصعب الولوج داخلها ومعرفة تفاصيل عنها.

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ورغم قلّة مشاركتها منشورات لها من داخل منزلها، إلا أن "الجميلة" استطاعت ومن خلال جولاتها على منازل المشاهير أن تكشف تصميم ديكور فيلتها من الخارج والداخلتمتلك ليلى علوي فيلا فخمة في منطقة الميجاز بمصر، صممها لها المهندس المصري أحمد صلاح، وهو الملجأ المفضل للنجمة بعد يوم شاق من العمل، حيث يبدو واضحاً حب ليلى للطبيعة من خلال الحديقة الكبيرة التي أحاطت بـ فيلتها.

الفيلا مكونة من طابقين مصمّمة بطراز حديث يناسب الحياة العصرية والطبيعة الخلابة التي تتمتع بها مدينة الميجاز.

الفيلا محاطة بأسوار مع بوابة كبيرة وحديقة فسيحة تؤمن الاستقلالية لقاطنيها، ويمكن لمس اهتمام ليلى بحسن توزيع أقسام الفيلا من خلال الفديو الذي نشره مصمم الديكور أحمد صلاح، ما أعطى في النهاية صورة المنزل المكتمل بكل عناصر الراحة والرفاهية.

غرفة الجلوس رقي واضح وخطوط مصقولة الملامح من خلال إستخدام اللون البيج في غرفة الجلوس والصالونات، وتلاعب بالخامات والبروزات هنا وهناك مع إضافة لون دافئ في بعض الأماكن أو الزوايا باحترافية مطلقة.

ما زاد من جمالية المكان هو سقف الجبسوم بورد الأبيض المزخرف بنقوش دقيقة وبأشكال سداسية مع فتحات لاضاءة السبوت لايت، بالاضافة إلى ورق جدران بنقش عصري جميل.

ستائر شفافة الجدار اللامع المصقول في الفيلا واستخدام ستائر شفافة أعطى المجال لأشعة الشمس أن تسلط ضوءها على الجدار ليضفي البريق والتألق لمساحة طاولة الطعام.

تتمتع فيلا ليلى علوي بحديقة مساحتها أكثر من ثلاثة هكتارات كبيرة، تعطيها الشعور وكأنها موجودة في الريف.

هناك أيضاً حمام سباحة بيولوجي كبير، يشكّل مكاناً مثالياً لقضاء أوقات ممتعة خلال أيام الصيف الساخنة والاسترخاء.

كما يحبّذ اختيار أثاث حديث وبسيط للحديقة كما فعلت ليلى علوي، علمًا بأن أثاث المناطق المفتوحة أكثر عرضة للعطب، مُقارنة بأثاث الأماكن المغلقة، لذا فهو يحتاج إلى صيانة دوريّة.

منزل ليلى علوي

من الضروري أيضاً التركيز على اختيار الأقمشة وأغطية الأثاث، مطبّعة بنقوش تُحاكي الأشكال الهندسية وتبرز المظهر الصناعي في الديكور.51644447