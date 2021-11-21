شاهد .. الخلافات اشتعلت كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي : بين إلهام الفضالة وابنة زوجها : وهذا ما قامت به الأخيرة وصدم الجميع!

انت الان تتابع خبر الخلافات اشتعلت كثيراً في مواقع التواصل الاجتماعي : بين إلهام الفضالة وابنة زوجها : وهذا ما قامت به الأخيرة وصدم الجميع! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 01:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

يبدو أنّ الخلافات بدأت بالظهور علنًا بين الممثلة الكويتية إلهام الفضالة وابنة زوجها، حيث ظهرت الأخيرة بتصريحات مفاجئة، لا بل صادمة.

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في التفاصيل، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لنور، إبنة الممثلة الكويتية ​إلهام الفضالة​، وهي تتحدث مع والدها وتقنع بالزواج مرة أخرى.

وفي التفاصيل ظهرت نور بمقطع فيديو يصوره والدها وهي تقول بطريق إعتبارها البعض عفوية، والبعض الآخر نوع إغاظة: “آبي أزوجك وأخطبلك، أزوجك وأخطبلك وإعملك أكبر عرس بعد”.



وبدا الأب سعيد جداً بكلام إبنته، وقام بإحتضانها وتقبيلها، ما اعتبره بعض المتابعين رسالة موجهة لإلهام لجعلها تغير، وإعتبروا أن تصرف الفتاة غير لائق اتجاه والدتها، بينما البعض الآخر إعتبر أنه مجرد فيديو عفوي، وليس هنالك أي هدف وراءه.

من جهةٍ أخرى، وجّهت الممثلة الكويتية هيا الشعيبي إهانة كبيرة إلى زميلتها ومواطنتها إلهام الفضالة بسبب إحدى الأحاديث عن عمر المرأة، حيث قال البعض أنّها صفعة قويّة وغير مباشرة من هيا إلى صديقتها السابقة إلهام.



نشرت الممثلة الكويتية ​هيا الشعيبي​ فيديو تتحدث فيه عن المراهقة، مشيرة إلى أن هناك العديد من السيدات تنشأ لديهن الرغبة في العودة مرة أخرى إلى سن العشرينيات بعد وصولهن إلى سن الأربعين، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



التصريح الذي أدلت به الشعيبي أثار حالة من الجدل بين متابعيها حيث إتهامها العديد بأنها تقصد الممثلة ​إلهام الفضالة​ والتي تبلغ 47 عاماً، والتي دخلت مؤخراً سجالات حادة مع الشعيبي.

وعلقت الشعيبي قائلة :”مراهقة الأربعين يعني الواحدة تحب ترجع للعشرين مو الثلاثين لكن العشرين بعض الحريم ما يدرون أن مرحلة الأربعين هي نضوج المرأة الكامل في جمالها وجسمها وفي طريقتها وما يصير نعيش زمنا وزمن غيرنا”.



وفي رصد للتعليقات، جاء فيها :”خلاص يا هيا خلصنا عاد، احلا شي انو الهام عايشه حياتها ولا درت عنك ترى انشغلي بنفسك وبشغلك”، “تطلع تقول انا قلبي طيب واللي بقلبي على لساني وما اقط نغزات على احد”.50693536