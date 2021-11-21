شاهد .. بجراءة لم تتخيلها. مريام كلينك تكشف عن مؤخرتها بالبيبي دول بإطلالة صادمة.

انت الان تتابع خبر بجراءة لم تتخيلها. مريام كلينك تكشف عن مؤخرتها بالبيبي دول بإطلالة صادمة. والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - أثارت العارضة اللبنانية مريام كيلنك جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد جلسة تصوير قامت بها.

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في التفاصيل ، نشرت العارضة اللبنانية مريام كلينك عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام مقطع فيديو لها تضمن كواليس جلسة تصويرها الاخيرة.

وظهرت مريام كلينك في الفيديو بإطلالة صادمة مرتدية فستان باللون الأحمر المكشوف بوضعيات مختلفة أثناء جلسة تصوير خارجية جريئة برفقة طاقم عملها تحضيرا لعمل فني جديد.

من جهة اخرى ، أثارت اللبنانية مريام كلينك صدمة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعلانها عن موقعها الالكتروني الذي يتضمن إطلالتها الجريئة مقابل مبلغ مالي للاشتراك يسمح للمشترك الدخول للرابط الذي يحتوي صور العارضة مريام كلينك +18.

الجدير بالذكر أن العارضة اللبنانية مريام كلينك بدأت شهرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مطلع عام 2016 بعد إطلاقها عملها الفني الأول بعنوان " فوت الجول " والتي تصدرت محركات البحث بشكل كبير وحظيت بأعلى عدد مشاهدات منذ إطلاقها بسبب ما تضمنته من كلمات خادشة ومشاهد جريئة جدا.

تحظى مريام كلينك بشعبية واسعة وحضور قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويتابعها عبر حسابها الشخصي على تطبيق الانستجرام أكثر من 1 مليون متابع.

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