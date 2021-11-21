شاهد .. ،كل يوم ألاقي راجل في أوضتها، .. مخرج شهير فضح إلهام شاهين وضربها بالشلوت... تفاصيل صادمة

انت الان تتابع خبر ،كل يوم ألاقي راجل في أوضتها، .. مخرج شهير فضح إلهام شاهين وضربها بالشلوت... تفاصيل صادمة والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة إلهام شاهين، سبب ضرب المخرج جلال الشرقاوي لها أثناء دراستها في معهد الفنون المسرحية، قائلة إنها تطاولت عليه.

27637546

وأضافت، في لقاء سابق يبرنامج «السيرة»، الذي تقدمه وفاء الكيلاني عبر فضائية «dmc» أنها كانت تلميذة في المعهد وقتها، في حين كان المخرج عميدًا وذا منصب كبير.

وأعربت عن رفضها التحكم فيها، معقبة: «أنا مينفعش تتحكم فيا وتتدخل في أي حاجة في شئوني، لابسة إيه، كلتي إيه، مين زارك، ليه تشتغلي مع فلان، وهو تدخل في شئوني الشخصية.. انت مالك».

وعن تسبب نقيب المهن التمثيلية في هذه المشكلة، أوضحت أن أشرف زكي وهو طالب كان يزور أحد زملائه في الغرفة المقابلة لغرفتها، مضيفة: «جيه أستاذ جلال جري وقال أنا مش مانع الضيوف في الكواليس؟ رديت وقولت له أنا بشوف ضيوف عند حسن عابدين وغيره، هو القانون ده ليا أنا بس؟ قال اه، فتطاولت»، وفقًا لتعبيرها.كل يوم عندها راجل في غرفتها من جانبه قال جلال الشرقاوي في لقاء تلفزوني سابق إن الفنانة إلهام شاهين كانت تعمل معه في إحدى المسرحيات بعد تخرجها بعام واحد.

وتابع : أنا من أول يوم قولتلهم غرفة الكواليس الخاصة بالفنان بمثابة غرفة النوم، ولن يكون مسموح باستضافة أحد بداخلها على الإطلاق.

وأكد على أن الاتفاق كان منذ البداية؛ إلا أنه فوجيء بعد ذلك بأن إلهام شاهين كسرت هذه القواعد.

وأضاف: كانت كل يوم تستقبل راجل شكل في أوضتها، كل يوم عندها رجالة في غرفة الكواليس التي كان بمثابة غرفة نومه.

ولفت إلى أنه لم يتعامل معها بقلة ذوق على الإطلاق لأنه رجل يفهم في الذوق، وحاول التحدث معها باحترام.

رفضت استقبالهم في غرفة مكتبي بدلًا من غرفة النوم وتابع: المفروض هي ست ولو عايزة تستقبل حد قولتلها تعالي استقبليه في مكتبي واعتبريه الصالون لكنها رفضت.

واستكمل قصته: وفي يوم كان عندها زميلها أشرف زكي ودخلت سلمت عليهم وقولتله بكل ذوق معلش عايز اشرب معاك شاي برا إلا أنها أنفعلت وثارت بقوة ضده.

وقال: هي مثارتش بسبب أشرف، لأنه كان شاب ملوش في الطور ولا الطحين وغلبان فعلا، لكنها ثارت عشان الضيف اللي كان قبل أشرف ، ولم يذكر اسمه.

جلال الشرقاوي يصفعها على وجهها يذكر أن واقعة أشرف زكي كانت واقعة شهيرة، حيث قام جلال الشرقاوي بصفع إلهام شاهين بالقلم على وجهها بعد أن تطاولت عليه؛ حيث قالت في لقاء تلفزيوني مؤخرًا مع وفاء الكيلاني أنها قالت كلمة سخيفة وقام بضربها في حينها وقال لها إنها قليلة الأدب.27637546