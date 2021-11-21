شاهد .. الفنانة دنيا سمير غانم.. تكشف عن شيء وجدته جوار قبر والدها اثار استفزازها وجنونها واغضبها بشدة كبيرة !

انت الان تتابع خبر الفنانة دنيا سمير غانم.. تكشف عن شيء وجدته جوار قبر والدها اثار استفزازها وجنونها واغضبها بشدة كبيرة ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 02:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تعرضت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، بإحدى ايام الجمعة لموقف أزعجها كثيراً، وذلك خلال زيارتها مدافن أسرتها في منطقة الوفاء والأمل، لزيارة جثماني والديها النجمين الراحلين سمير غانم، دلال عبد العزيز.

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ورافقت الكاميرات دنيا والتقطوا مقاطع فيديو لها خلال الزيارة بدت خلالها حزينة وترتدي الأسود حداداً على والديها.وأثناء محاولتها قراءة الفاتحة على روح والديها،

لم تجد دنيا سوى الصياح والصراخ من الاهالي المتحلقين حول القبر الامر الذي أثار استياءها الشديد، حتى أنها التفتت إليهم وطلبت منهم ان يهدؤوا.

إيمي خلال الجنازة الدموع لم تفارق وجهها، بكت بحرقة وبغصة كبيرتيْن على والدتها تماماً مثلما بكت وانهارت على رحيل والدها الذي رحل قبل شهرين من وفاة زوجته.64923562