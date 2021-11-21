شاهد .. بعد أن تركها حزينة واختار مي عمر.. إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها وبملامح تضج غضباً اتعمدت ان تحرق قلب زوجها حسن الرداد!

انت الان تتابع خبر بعد أن تركها حزينة واختار مي عمر.. إيمي سمير غانم تخرج عن صمتها وبملامح تضج غضباً اتعمدت ان تحرق قلب زوجها حسن الرداد! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 03:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

كتبت النجمة إيمي سمير غانم، رسالة حزينة وقاسية تطلب فيها من جمهورها الدعاء لها لتجاوز أزمتها الحالية التي تعيشها بعد وفاة والدها النجم الكبير سمير غانم ووالدتها النجمة القديرة دلال عبد العزيز.

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جاء ذلك بالتزامن مع إعلان زوجها حسن الرداد استئناف تصوير فيلم الجديد “تحت تهديد السلاح” الذي يخوض بطولته الفنان حسن الرداد والفنانة مي عمر ويتولى إخراجه محمد عبد الرحمن حماقي، بعد فترة طويلة من تعطل تصويره.

وقالت إيمي في رسالتها التي أرفقتها بصورة لوالديها الراحلين عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام": "كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وانتوا تتألموا وانا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، بس انا مش عارفه اكون تمام، كل وقت بيعدي كنت فاكره هكون احسن، بس الحقيقة اني اوحش من الأول".

وأضافت "وكل حاجه عملتها بس مش بهدا، الحمد لله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء اكيد، بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي اكون كويسة واصبر اكتر من كده، والحمد الله علي اي ابتلاء انا راضيه". وتسلمت النجمة دنيا سمير غانم تكريم والدها الراحل الفنان سمير غانم ووالدتها الفنانة دلال عبدالعزيز، الأسبوع الماضي، من المهرجان القومي للمسرح المصري، وبكت خلال التسليم وقالت: أشكر إدارة

المهرجان على التكريم، وشكرا لكل الناس وحبكم هو اللي مصبرنا.



الجمهور يهاجم الرداد

وعقب الاعلان عن استئناف التصوير استغرب متابعون من قيام الرداد بترك زوجته ايمي غارقة في أحزانها وحالتها النفسية السيئة والعودة لتصوير فيلمه الذي يتشارك بطولته مع الفنانة مي عمر، بالإضافة إلى عودته إلى حياته الطبيعية بهذه السرعة.



واعتبروا أن ماقالته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عن الرداد بأنه "ناكر للجميل" حقيقة وإن كانت قالته من باب المزاح خلال لقاء سابق مع عمرو أديب.33342176