شاهد .. بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها جاءت صادمة. اتفرج (الفيديو)

انت الان تتابع خبر بعد 40 سنة عنوسة.. زواج مي عز الدين يثير الجدل وردة فعلها جاءت صادمة. اتفرج (الفيديو) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن زواج الفنانة مي عز الدين بعد أن ظهر صديق لها وهو يعرض الزواج عليها لكن ردة فعلها جاءت صادمة.

زواج مي عز الدين من شاب يدعى علي أثار الكثير من الجدل حيث طلب منها ممازحاً أن تفكر بطلب يده للزواج منها لكنه رفضت ذلك نهائياً.24211721

وعندما سألها صديقها علي عن سبب رفضها الزواج منه قالت أنه يعرف الكثير من النساء وليس جدياً في طلبه هذا وانهار الثنائي من الضحك.

هذا الفيديو قديم وليس جديداً لكن أعيد نشره الآن إلا أن تاريخه يعود لأكثر من سنة حين كانت مي تظهر عبر مواقع التواصل لكنها اليوم شبه غائبة كلياً.

وعندما سألها صديقها علي عن سبب رفضها الزواج منه قالت أنه يعرف الكثير من النساء وليس جدياً في طلبه هذا وانهار الثنائي من الضحك.

هذا الفيديو قديم وليس جديداً لكن أعيد نشره الآن إلا أن تاريخه يعود لأكثر من سنة حين كانت مي تظهر عبر مواقع التواصل لكنها اليوم شبه غائبة كلياً.

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