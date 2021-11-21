شاهد .. بإطلالة صارخه، شمس الكويتية، وهي تستعرض مناطقها المحظورة بالفيزون البيج الضيق واظهر هذه المنطقة بوضوح.. اتفرج

انت الان تتابع خبر بإطلالة صارخه، شمس الكويتية، وهي تستعرض مناطقها المحظورة بالفيزون البيج الضيق واظهر هذه المنطقة بوضوح.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - قبل ساعات من ظهورها في مهرجان بابل الدولي، نشرت الفنانة شمس الكويتية عبر حسابها الشخصي على موقع انستقرام صور، ومقاطع فيديو وهي تسير في شوارع بغداد، وظهرت وهي ترتدي قميص ملون، وفيزون بيج ضيق جدا فصّل مفاتنها ومناطقها الحساسة بوضوح، وكأنها عارية.

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وسارت شمس في الشارع وهي محاطة بمجموعة من رجال الشرطة، حيث كانت تتحدث مع شرطي عراقي، وتشيد بدورهم في توفير الأمن وحماية البلاد بأكملها.

وعلقت على الفيديو الذي نشرته في وسط شوارع بغداد، وقالت: "ما أبغى حراسة، لا فيه حاجة ولا في درع واقي ولا شيء، ولا كلام فاضي"، وذلك ردا على الأقاويل التي انتشرت حول ارتداء الفنانة اللبنانية إليسا درعا واقيًا خلال إحيائها حفلا غنائيا في العراق، رغم نفي الفنفنة اليسا كل هذه الشائعات.

وانتقد المتابعون ظهور شمس الكويتية بهذه الإطلالة في شوارع بغداد، وخاصة انها ارتدت فيزون ضيق كشف عن مفاتنها وكأنها عرية، وتساءلوا ان كانت تسير بالشارع فقط لاستعراض مفاتنها وتثير الجدل.56741148