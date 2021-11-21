شاهد .. الاعلامية مي العيدان : تخرج عن صمتها وتفتح النار على شمس الكويتية بعد تصريحات نارية وصفها الجمهور بـ !

انت الان تتابع خبر الاعلامية مي العيدان : تخرج عن صمتها وتفتح النار على شمس الكويتية بعد تصريحات نارية وصفها الجمهور بـ ! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 04:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

فتحت الإعلامية الكويتية البارزة، مي العيدان، النار على الفنانة شمس الكويتية، بعد تصريحات الأخيرة المثيرة للجدل، بشأن العلاقات ما قبل الزواج الرسمي.

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كانت شمس الكويتية، قد أدلت بتصريحات مثيرة للجدل عن العلاقة الحميمة قبل الزواج، خلال حلولها ضيفة برنامج "جعفر توك".

وانتقدت مي العيدان قول شمس الكويتية أن الجنس قبل الزواج هو حرية شخصية، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام:”الحين صار الزنا وطريق الحرام اللي الله تعالى نهى عنها بالإسلام وبكل الأديان السماويه واللي اعتبرها من الكبائر وأعظم الآثام صارت حريه شخصيه واللي تسبب بخلط الأنساب واللقطاء وأولاد الحرام اللي يأتون من غير زواج والأمراض منها الإيدز”.



تصريحات شمس الكويتية المثيرة للجدل:

قالت الكويتية عن العلاقة قبل الزواج:" حرية شخصية"، ثم تساءلت: "بعدين مين بهالعالم تقريباً ما مارس العلاقة قبل الزواج؟ ليش نضل مخبين ورا الخيم واصابعنا".



ورداً على سؤال حول مرورها بالتجربة على الصعيد الشخصي، قالت: "لا للأسف"، مضيفةً: "كل اللي تعرفت عليهم كانوا زواج على السريع لأنهم يخافون أطير وأوخر عنهم".



أعلنت الفنانة شمس الكويتية خلال لقاء لها مع القناة الألمانية “دويتشه فيله” بالعربي، أنها مع حرية الشخص في ممارسة العلاقة الحميمة خارج الزواج سواء للولد أو البنت، حيث قالت : "مين في العالم ما عاش العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج هذي حرية شخصية ليش متخبي وراء الخيام".

وهذا ما جعل المذيع يقوم بسؤالها حول ما إذا كانت أقامت علاقة خارج الزواج أم لا لترد شمس بالنفي، وأنها لم تقوم بأي علاقات خارج الزواج، وهنا حدثت حالة من السخرية بين الجمهور العربي الذي قال إذا كان ما في أحد لم يمارس العلاقة الحميمة خارج الزواج، كيف هي تنفي أنها لم تقم بذلك هي قالت ذلك فقط لتحسين صورتها.



وفي سياق آخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة الخليجية ظهرت فيه وهي تصف شكلها بالـ"شبشب"، على عكس جمالها الفائق وفق ما يرى متابعوها وجمهورها حين لقائها.



وأطلت شمس الكويتية خلال غسل شعرها في أحد صالونات التجميل، لافتةً إلى أن الجميع يقول إنها في الواقع أجمل من الصور، الأمر الذي أكّده المزيّن، لتردّ شمس بأنها تجد شكلها كـ"الـشبشب"، لافتة إلى أنها تزيل الصبغة الخضراء عن شعرها لأنها أصبحت تشبه ببغاء الكاسكو الملوّن.32207363