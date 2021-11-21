شاهد .. دير بالك تتكهرب.. السنيورة ميريام فارس ..تفقد بوصلة الحياء بالمايوه من جديد والتاتو في هذا المكان اشعل جنون المتابعين!

انت الان تتابع خبر دير بالك تتكهرب.. السنيورة ميريام فارس ..تفقد بوصلة الحياء بالمايوه من جديد والتاتو في هذا المكان اشعل جنون المتابعين! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 03:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

تمضي النجمة اللبنانية، ميريام فارس، وقتها في بلد بعيد عن لبنان مع زوجها السيد داني متري وابنيهما اللذان تعشقهما وتعتبرهم كل حياتها.

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ميريام أرادت أن تكون عطلتها في اليونان، لترفه عن نفسها بعد سلسلة الحفلات التي أحيتها مؤخراً، ولكن ميريام تنشر بين الحين واللآخر

لأول مرة حيث لم نعتد على ميريام أن تنشر مثل تلك الصور أبداً ولكننا نحترم حريتها الشخصية بعيداً عن النجومية التي تحد من حرية أي فنان أو نجم.



اليوم، نشرت ميريام صورتين جديدتين وهي ترتدي المايوi وفي إحدى الصور ظهر تاتو نميّزه على كتفها وقد نالت الصور عدداً كبيراً من التعليقات كالعادة.59122361