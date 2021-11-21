شاهد .. اتفرج فصل في مدرسة بنات في السعودية يتحول الى وصلة رقص على وحدة ونص والطالبات يستعرضن اجسادهن ومهارتهن في الرقص الشرقي!

انت الان تتابع خبر اتفرج فصل في مدرسة بنات في السعودية يتحول الى وصلة رقص على وحدة ونص والطالبات يستعرضن اجسادهن ومهارتهن في الرقص الشرقي! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 06:00 صباحاً | (هبه الوهالي)

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو يظهر رابط رقص لطلاب سعوديين في فصل دراسي في السعودية.

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جاء ارتباط الرقص للطالبات السعوديات في الفصل الدراسي بعد قرار وزارة التربية والتعليم بحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس بشكل دائم

بعد موافقة مجلس الوزراء السعودي.ويظهر مقطع الفيديو أن أحد الطلاب قام بتصوير عدد من زملائه في الفصل وهم يرقصون في أحد الفصول بإحدى مدارس المملكة ، حيث لم يتم تحديد اسم المدرسة حتى كتابة هذا النص.35855841