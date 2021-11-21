شاهد .. اتفرج:ولأول مرة ظهور مفزع للنجم احمد حلمى مع منى زكي .. والسبب صادم!اليكم التفاصيل

انت الان تتابع خبر اتفرج:ولأول مرة ظهور مفزع للنجم احمد حلمى مع منى زكي .. والسبب صادم!اليكم التفاصيل والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 07:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

النجمة منى زكى في احدث ظهور مع زوجها النجم أحمد حلمى،، في صورة حديثه في السيارة.

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وأوضحت منى أنهما ذاهبان لتناول وجبة الإفطار، حيث شاركت الفنانة جمهورها ومتابعيها بالصورة عبر خاصية ستورى حسابها بموقع "إنستجرام"،

والتي ظهر فيها حلمى بذقن كبيرة فى لوك جديد له، وعلقت منى علي الصورة، "موعدى على الإفطار".

في حين تساءل جمهور الثنائي عن ما وراء هذا الظهور المفزع الذي ظهر به الفنان أحمد حلمي وهل سببه التجهيز لدور ما،

خصوصا مع قرب اكتمال أعمال جديدة له منها فيلم جديد إلى جانب مسلسل جديد سيعرض في موسم رمضان 2022.

من ناحية أخرى كشفت مني زكى - فى وقت سابق - خوضها السباق الرمضانى المقبل 2022 بمسلسل لم يتم الاستقرار على اسمه حتى الآن، من تأليف الكاتبة مريم ناعوم،

حيث تواصل ورشة الكاتبة مريم ناعوم كتابة الحلقات الأولى من المسلسل، وذلك عقب النجاح الكبير لمسلسل لعبة نيوتن رمضان الماضي.

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