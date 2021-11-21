شاهد .. بإطلالة نووية مودل روز تُثير جنون المتابعين بالمايوة الفاضح !!

انت الان تتابع خبر بإطلالة نووية مودل روز تُثير جنون المتابعين بالمايوة الفاضح !! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - شاركت عارضة الأزياء السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأميركية ​مودل روز​ المتابعين صورة لها عبر خاصية الستوريز على حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيها وقد إرتدت مايوه، ما عرضها لموجة إنتقاد واسعة من الجمهور الذين إعتبروا إطلالتها جريئة للغاية.

وارتدت روز مايون باللونين الأحمر والأخضر وظهرت وهي تجلس تحت الشمس، ورفعت أصابعها بعلامة Peace، كما أرفقت الصورة برمز الشمس كدلالة أن الحرارة عالية.98906426

وكانت قد أثارت مودل روز الجدل بأحدث ظهور لها بفيديو نشرته في صفحتها الخاصة.

وظهرت بالفيديو بإطلالة مثيرة وجريئة إذ إرتدت فستان قصير ومكشوف عن الصدر وظهرت تقوم بحركات إستعراضية إعتبرها البعض جريئة.

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