شاهد .. ظهور مفاجئ لنجلة ياسمين عبد العزيز من طليقها الخائن التي خطفت الانظار بظهورها المبهر وجمالها الفتان.. اتفرج

انت الان تتابع خبر ظهور مفاجئ لنجلة ياسمين عبد العزيز من طليقها الخائن التي خطفت الانظار بظهورها المبهر وجمالها الفتان.. اتفرج والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهرت إبنة الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز من زواجها الأول بشكل مفاجئ، الأمر الذي صدم الجمهور.

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وفي التفاصيل، فقد جاء ظهور إبنة ياسمين عبد العزيز هذا، في صورة نشرتها الإعلامية الكويتية مي العيدان عبر صفحتها الخاصة على انستغرام، جمعت فيها صورة لياسمين مع صورة لإبنتها، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”ابنة الفنانه ياسمين عبدالعزيز . . ماشاء الله نسخه منها”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة إبنة ياسمين هذه، ففي حين أعرب البعض عن صدمتهم لشدة الشبه بين الأم وإبنتها، أشار البعض الآخر إلى أن الشابة ليست إبنة ياسمين.

وكان من التعليقات “مش بنتها ده صديقتها وهي قالت إن ده مش بنتها”، “مااتوقع بنتها عمرها ١٧ وهذي البنت ملامح بنت بنهايه العشرينات غلطانه انتي”.

ومن ناحية أخرى، كانت ودّعت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز الأزمة الصحية الكبيرة التي مرت بها ونجت من الموت بأعجوبة من خلال صور نشرتها عبر إنستغرام.

وعبر خاصية القصص القصيرة كشفت ياسمين عبد العزيز عن صورة المستشفى التي نجت من الموت فيها بأعجوبة في سويسرا ونشرت صورة لباب غرفتها مع إشارة إلى أنها تودعه.وعادت ياسمين ونشرت مقطع فيديو من شرفة منزلها في مصر كإعلان لعودتها إلى البلد.

منذ اللحظة الأولى لإعلان أحمد العوضي عن تدهور صحة زوجته ياسمين والتساؤلات كثيرة لكن ما أكدته أنها نجت من الموت.

أحمد العوضي قال أن ياسمين دخلت المستشفى لإجراء عملية جراحية متعارف عليها بين النساء والطبيب المعالج قال لها أنها ستخرج بعد يومين

لكن بعد العملية حصل هناك مضاعفات كبيرة مع ياسمين كان من الممكن تداركها الا ان الطبيب المعالج قال لزوجها أنه في إجازة وأن ما يحصل معها عادي وليس هناك أي شيء يدعو للخوف

“أنا بموت” هي الكلمة التي قالتها ياسمين على مدى 4 أيام بعد العملية لكن الطبيب لم يهتم وقال أن الأمر عادي حتى تدهورت حالتها بشكل كبير فاضطر أحمد للجوء لأطباء آخرين

الطبيب الذي لجأ إليه أحمد أكد له بعد الاطلاع على التقارير الطبية ان امام ياسمين 3 ساعات وتموت وفي نفس الوقت اطلع طبيب آخر على التقارير وأكد الكلام نفسه وأنها بحاجة لإجراء عملية جراحية فوراً.

في تلك اللحظات كان العوضي منهاراً ويشعر بالعجز الكامل عن التصرف وياسمين كانت في غيبوبة فأجرت العملية ثم سافرت إلى سويسرا وأجرت عملية أخرى تكللت بالنجاح.

العوضي أكد أنه لم يسافر مع ياسمين في أول فترة لأنه كان المطلوب أن يأخذ جرعتين من اللقاح وهو تلقى جرعة واحدة فانتظر حتى اخذ الجرعة الثانية وسافر لعند زوجته.

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