شاهد .. سر مؤلم للغاية وراء اختفاء الطفل (سعيد) ابن (الحاج متولي)من 20 سنة.. اتفرج كيف تغيرت ملامحه وجهه كثيراً!

انت الان تتابع خبر سر مؤلم للغاية وراء اختفاء الطفل (سعيد) ابن (الحاج متولي)من 20 سنة.. اتفرج كيف تغيرت ملامحه وجهه كثيراً! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 08:30 صباحاً | (هبه الوهالي)

هو الفنان هادي خفاجة والذي بدأ التمثيل منذ الصغر وقام بأداء شخصية الطفل سعيد، في مسلسل عائلة الحاج متولي، وله أخوين نفس الشبه هما فادي وشادي.

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واحتفل هادي خفاجة، مؤخرا، بخطبته لفتاة من خارج الوسط الفني، ونشر صورة له مع خطيبته عبر حسابه بموقع “إنستجرام” وعلّق: “الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات”.

يذكر أن آخر أعمال هادي خفاجة مسلسل “المداح” في رمضان 2021، مع النجوم حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، ونسرين طافش وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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