شاهد .. الإعلامية الجميلة حليمة بولند بعد عمليات تجميل جديدة ومذهلة .. أصبحت نسخة من هذه الفنانة الشهيرة | اتفرج الصور

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 10:00 صباحاً | (مايا)

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند فيديو جديد لها بعد فترة من الغياب استعرضت فيه اطلالتها لكن جمهورها لم يكن تركيزه على اطلالتها بقدر تركيزه على تغير ملامحها بشكل كبير.وتناول عدد من المتابعين ظهور حليمة بشكل ساخر حيث شبهها الكثير بأنها باتت نسخة من الفنانة المغربية دنيا بطمة والتي تغيرت هي الأخرى بشكل كبير بعد عمليات تجميل أجرتها المغربية رغم إنكارها لذلك.هذا التغيير لم يكن الأول لحليمة بولند، وإنما قد سبقه تغييرات عديدة وفي كل مرة كانت حليمة تصدم الجمهور بأنها أصبحت تشبه فنانة أخرى.

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وكانت حليمة قد نشرت صورة لها على إنستغرام قبل فترة وهي في حفلة تقديم عروسين وارتدت حليمة فستان عرس لكن جمهورها لم يعير فستانها اهتمام قدر تركيزهم على تغير شكلها وشبهوها بمجموعة من النجمات من بينهم الفنانة اللبنانية مي الحريري.

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