شاهد .. بعد انتشار صورتهما الرومانسية ...اثار محمد العلوي والنجمة الكويتية شجون الهاجري الجدل ...وبهذه الطريقة يعلقان على ارتباطهما!

انت الان تتابع خبر بعد انتشار صورتهما الرومانسية ...اثار محمد العلوي والنجمة الكويتية شجون الهاجري الجدل ...وبهذه الطريقة يعلقان على ارتباطهما! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 12:00 مساءً | (هبه الوهالي)

شجون الهاجري النجمة الكويتية أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أن انتشرت لها صورة مع زميلها محمد العلوي ظهر فيها الثنائي في لقطة رومانسية تسبب في كثرة التساؤلات حول علاقتهما وهل تحولت من علاقة زمالة إلى ارتباط أم لا؟

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قصة الصورة التي تسبب في انتشار شائعة ارتباط شجون الهاجري ومحمد العلوي وكان محمد العلوي قد نشر صورة له مع شجون الهاجري عبر حسابه على انستجرام، ظهرا فيها وهما جالسين بشكل رومانسي وخلفهما بحيرة، وعلق العلوي على الصورة بقوله: "شوجي.. هروب"، وهو ما جعل البعض يعتقد أن الثنائي قد ارتبطا، بدون أن يتم توضيح ذلك للجمهور.

شجون الهاجري توضح حقيقة ارتباطها إلا أن شجون الهاجري قررت توضيح الأمر لجمهورها من خلال مقابلة مع برنامج "إنسايدر بالعربي" الذي يعرض عبر شاشة دبي، حيث نفت وجود علاقة عاطفية بينه وبين زميلها، ولفتت إلى أنهما يتعاونان فقط حاليًا في مسلسل "هروب" المقرر عرضه قريبًا، فقالت: "القصة كلها هتكون بمضمون العمل الجديد، والصور حتى اللي انتشرت هتكون ضمن أحداث مسلسل هروب".



من جانبه علق محمد العلوي على الصورة التي اعتبرها البعض صورة رومانسية تجمعهما، وقال إنه منذ أن تعاون مع شجون في المسلسل لم يلتقطا أي صورة معًا وبمجرد أن نشر صورة طبيعية انتشرت شائعات حولها، مشددًا على أنه يكره "البروباجندا" التي قد يستخدمها البعض للترويج لأعمالهم على حساب حياتهم الخاصة، موضحًا أنه بسبب علاقة الصداقة الوطيدة بينه وبين شجون والتي ظهرت بقوة في الصورة، فربما فسر البعض الأمر بأن هناك شيء آخر غير الصداقة.

تفاصيل أحدث مسلسلات شجون الهاجري وفي السياق نفسه عبرت شجون الهاجري عن مدى سعادتها بالمشاركة في هذا العمل، ولفتت إلى أن المسلسل سيشهد العديد من المفاجآت مؤكدة أنها باتت صديقة لكل أفراد المسلسل.



الجدير بالذكر أن مسلسل "هروب" هو مسلسل جديد تشارك في بطولته شجون الهاجري ومحمد العلوي وباسم مغنية وجيسي عبده والمسلسل من تأليف حنين عمر، وإخراج محمد جمعة، وإنتاج شركة إيغل فيلمز للمنتج جمال سنان، وسيتم عرضه عبر منصة اتفرج، وتدور أحداثه في 10 حلقات.39627355