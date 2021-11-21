شاهد .. هذه الطفلة أصبحت فنانة فاتنة الجمال والصدمة أنها لم تتزوج رغم تجاوزها سن الأربعين . لن تصدق من تكون؟؟

انت الان تتابع خبر هذه الطفلة أصبحت فنانة فاتنة الجمال والصدمة أنها لم تتزوج رغم تجاوزها سن الأربعين . لن تصدق من تكون؟؟ والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - نشرت فنانة مصرية شهيرة صورتها وهي طفلة تبلغ من العمر تقريبًا سنة، وذلك على حسابها الرسمي على انستجرام.

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وانهالت التعليقات على صورة الفنانة مي عز الدين حيث أنبهر الجميع ولم يصدقوا أنها هي، فقد كانت صغيرة للغاية بعيون زرقاء ورموش طويلة وملامحها وشكلها تختلف تمامًا ولكن أجمعوا على أنها جميلة من صغرها.

اسمها الحقيقي ماهيتاب حسين عز الدين، من مواليد 19 يناير 1980 أي أنها تبلغ من العمر 41 سنة، ولدت في أبو ظبي، وتخرجت في كلية الآداب جامعة الإسكندرية.قدمت العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة والتي تركت بها علامة بارزة داخل كل مشاهد، فأصبح لها جمهور كبير، ومن هذه الأعمال الفنية: فيلم عمر وسلمى (3 أجزاء)، فيلم أيظن، فيلم بوحة، مسلسل دلع بنات وأين قلبي، وأخر ما قدمته هو مسلسل خيط حرير.

وما لا يعرفه الكثيرون أن مي عز الدين لم تتزوج حتى الآن، فلم تقدم على الارتباط سوى مرة واحدة، حينما أعلنت خطبتها من لاعب الكرة محمد زيدان، ولكن سرعان ما انتهت ولم تكتمل.

وكشفت في أكثر من لقاء تليفزيوني لها أن السبب الرئيسي وراء عزوفها عن الزواج حتى الآن لأنها تتمتع بشخصية صعبة ومتطلباتها في الزواج صعبة جداً بالإضافة إلى أنها لم تترك مجال التمثيل من أجل إرضاء زوجها.

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