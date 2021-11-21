شاهد .. لن تصدق..هذا كان رد سمير غانم وكيف تمالك نفسة..على قبلة عادل إمام لزوجته دلال عبدالعزيز في( فيلم النوم في العسل)!

انت الان تتابع خبر لن تصدق..هذا كان رد سمير غانم وكيف تمالك نفسة..على قبلة عادل إمام لزوجته دلال عبدالعزيز في( فيلم النوم في العسل)! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 02:30 مساءً | (هبه الوهالي)

شاركت الفنانة دلال عبد العزيز، عادل إمام في فيلم النوم في العسل، والذي تدور أحداث حول انتحار عريس شاب ليلة زفافه تحت عجلات قطار مسرع ليلا بعد فشله في إثبات رجولته.

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وحكت الفنانة دلال عبد العزيز أن الفنان عادل إمام أثناء التصوير عبّر لها عن تقديره لشخصيتها كأم قائلًا "لما هختار أم لابني من الممثلات هختارك" كونها تمثل دفء الأسرة.

وتسبب الفيلم في انتقاد البعض للفنان سمير غانم بسبب قبلة عادل إمام لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.



ورد الفنان سمير غانم عن تلك الانتقادات قائلاً: "خدت حقي منها وفضلت أبوسها وقولتلها تأخذ إذن مني قبل ما تتباس، هي بصراحة حاولت تستأذني بس أنا كنت ببوس واحدة تاني".



وواصل: "أنا مشفتش المشهد ده، لأني نادر ما بشوف الأفلام، كمان ده قديم أوي، بس هدور وأشوفه، ، بس احنا في بلد حر كل واحد يقول اللي هو عايزه،

اللي عايز يقول يقول، واللي عايز ما يقولش ما يقولش، طالما مش بيضر حد ده تمثيل وفن بيبقى فيه كل حاجة. 17002360