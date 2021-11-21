شاهد .. اختفت منذ 30 سنة.. الفنانة نسرين تظهر في مواقع التواصل فجأة وتصدم الجمهور بشكلها والمفاجأة في سبب اعتزالها!!

انت الان تتابع خبر اختفت منذ 30 سنة.. الفنانة نسرين تظهر في مواقع التواصل فجأة وتصدم الجمهور بشكلها والمفاجأة في سبب اعتزالها!! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - 2021/11/21 الساعة 03:00 مساءً | (هبه الوهالي)

يوافق اليوم السبت 20 نوفمبر، عيد ميلاد الفنانة المعتزلة نسرين الـ60، والتي قررت اعتزال الفن عام 1991، بعد زواجها من النجم محسن محي الدين، والتفرغ لحياتها الشخصية.

21957477



ولدت نسرين عام 1960 وحصلت على بكالوريوس معهد الكونسرفتوار، وتزوجت من الملحن محمد ضياء الدين، وذلك بعد اشتراكهما في أغنية البالونة، وأنجبت منه طفلة ولكن سرعان ما طلبت الانفصال بسبب الاختلافات في الطباع بينهم.

بداية حياة نسرين بدأت نسرين حياتها الفنية من خلال دورها في مسرحية بعنوان: آخر موضة، والتي تم عرضها في عام 1970، ثم شاركت بعد ذلك في مسلسل بعنوان: الفرخة اتكلمت الذي تم عرضه في عام 1971، أما على صعيد السينما فقدمت دور في فيلم أبناء للبيع والذي تم عرضه في عام 1973، ومن أشهر أدوارها، جيهان في فيلم الحفيد والذي ظهرت فيه فتاة جامعية، وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك.



قدمت على شاشة التليفزيون مجموعة من الأعمال الدرامية منها: الشهد والدموع، ورحلة السيد أبو العلا البشري، والمشربية، وفوازير جدو عبده، وتألقت في السينما بـ4 أفلام أبرزها فيلم الحفيد بطولة نور الشريف وميرفت أمين وعبد المنعم مدبولي.



وبعد هذا النجاح، التقت نسرين بزوجها الحالي الفنان محسن محيي الدين، ونشأت قصة حب بينهما وبعد عام من الزواج انسحبوا عن الأضواء وارتدت نسرين الحجاب وانجبت منه طفلان هما، رنا وعمر.



ظهور مفاجئ

ورغم اختفائها 30 عامًا وظهورها في لقطات معدودة على الشاشة المصرية، لم يكن ذلك كافيًا بمحوها من ذاكرة الجمهور، لتعود الفنانة نسرين وتثير الجدل بظهورها مرة أخرى مرتدية الحجاب مع زوجها الفنان محسن محيي الدين.

21957477