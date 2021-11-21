اتفرج – الكشف عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي، عن تطورات حالتها الصحية بعد أن تعرضت لوعكة صحية دخلت على إثرها إلى المستشفى خلال الأيام الماضية.

حيث تشهد حالة سهير البابلي تحسناً واضحاَ بعد أن خضعت خلال الأيام الماضية لعدد من جلسات العلاج الطبيعي لتنشيط الدورة الدموية في الجسم.

وعلق رضا أنها بدأت في استعادة وعيها بعد أن كانت فقدته خلال الأيام الماضية، وعلق: “الحمدلله، فتحت عينيها، متكلمتش بس خطوة كبيرة إن هي تفتح عينيها بعد ما كانت مش بتفوق خالص بعد أن فقدت الوعي لأيام”.

وأكد طعيمة، أن أسرة الأخيرة يتواجدون إلى جوارها طيلة اليوم منذ اللحظة الأولى لدخولها المستشفى.

وحول أسباب أزمتها الصحية كشف، أن سهير البابلي تعرضت لاضطراب في معدلات السكر، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية وهو ما تسبب في دخولها في غيبوبة سكر.

و حسب مصادر طبية أن سهير البابلي تخضع حالياً للمتابعة والعلاج في المستشفى، مشيداً بإنسانيتها مشيراً إلى ان هناك الكثير لا يعرفه الناس عنها .

وقال : “إنسانة بسيطة للغاية، ومحبة للناس جميعا، ولا تبخل أبدا عن مساعدة الآخرين، وكانت تقضي أغلب وقتها وسط أسرتها وتحافظ على عباداتها، إضافة إلى أنها امرأة واعية ومثقفة ومحبة لوطنها الذي كانت تقف معه دائما في الشدائد”.

بينما أوضحت ابنة سهير البابلي أن الأزمة الصحية التي تعاني منها والدتها بسبب انخفاض السكر في الجسم مستمرة معها منذ شهر ونصف، ووصل الأمر إلى درجة حرق السكر في جسمها مسبباً لها معاناة قاسية.

وعلقت قائلة: “الموضوع قاسى جدا عليها، وحصل بعد كده توابع وقطعت الكلام والآكل”.